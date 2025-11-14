サッカースペイン１部リーグ、バルセロナが改修を進めている本拠地スタジアムのスポティファイ・カンプノウに元所属選手のアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシの彫像を設置する方針だという。ジョアン・ラポルタ会長が明かした。ラポルタ会長はメッシの顕彰イベントとともに選手を称える一環として像を設置する案について「全てのバルセロナファンがバルサの歴史に残る偉大な存在の中にレオ・メッシの彫像があることを喜ぶだ