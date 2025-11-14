NECは11月14日、オープンサイエンスの推進に向け、大学などの研究機関向けにソリューション群の提供を開始することを発表した。研究開発の競争力強化や研究成果の透明性確保に貢献するソリューションをトータルに提供することで、研究情報基盤の効率的、効果的な構築に貢献するという。○背景近年、研究データを社会全体で共有するオープンサイエンスの潮流が加速し、国内外の研究機関では研究データの管理や保管、利活用について