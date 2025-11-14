名古屋市西区で１９９９年１１月、高羽（たかば）奈美子さん（当時３２歳）が刺殺された事件で、名古屋地検は１４日、殺人容疑で逮捕、送検されたアルバイト安福久美子容疑者（６９）について、刑事責任能力を調べる鑑定留置を始めた。地検は「捜査に支障がある」として期間を明らかにしていない。安福容疑者は同年１１月１３日、同区稲生町のアパートの一室で、奈美子さんの首などを刃物で複数回刺して失血死させた疑いで愛知