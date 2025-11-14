お笑いコンビ「おぎやはぎ」（矢作兼、小木博明）が１３日深夜放送のＴＢＳラジオ「おぎやはぎのメガネびいき」に出演。歌舞伎俳優の中村橋之助と、元乃木坂４６で女優の能條愛未が婚約を発表したニュースに反応した。この話題に触れた矢作は「義理の母が三田寛子さんですから。ミタヒロさんはすごいから。ミタヒロさんからのアドバイスが、いろいろあるだろうなあ」とニヤニヤ。橋之助の父・中村芝翫の度重なる不倫報道を言外