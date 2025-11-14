元新日本プロレスの内藤哲也（４３）とＢＵＳＨＩ（４２）の「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」が、ドイツ・ｗＸｗのリンバッハ・オーバーフローナ大会を欠場することが発表された。内藤とＢＵＳＨＩは１５日（日本時間１６日）に同団体の試合に出場予定だった。しかし、同団体の公式Ｘ（旧ツイッター）が「９月のオーバーハウゼン公演と同様の契約を締結し、さらに今後のイベントについても協力関係を合意してい