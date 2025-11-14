ÇÐÍ¥ºæ²í¿Í¡Ê52¡Ë¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼ç±é±Ç²è¡ÖÊ¿¾ì¤Î·î¡×¡ÊÅÚ°æÍµÂÙ´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Î½éÎø¤ÎÁê¼êÆ±»Î¤¬ºÆ²ñ¤·¡¢¤Ò¤«¤ì¹ç¤¦Âç¿Í¤ÎÎø°¦Êª¸ì¡£ºæ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖDESTINY³ùÁÒ¤â¤Î¤¬¤¿¤ê¡×°ÊÍè8Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±éºî¤À¡£°æÀîÍÚ¡Ê49¡Ë¤Ï¸ß¤¤¤ËÆÈ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆºÆ²ñ¤¹¤ëÃæ³Ø¤ÎÆ±µéÀ¸Ìò¡£Ãæ³ØÂå¤Îºæ¤òºä¸µ°¦ÅÐ¡Ê16¡Ë¡¢°æÀî¤ò°ì¿§¹áÀ¡¡Ê15¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤¿¡£ÅÐ¾ì»þ¤ËµÒÀÊ¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿ºæ¤Ï¡Ö²¹¤«¤¤Çï