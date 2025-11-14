演歌歌手の三山ひろし（45）がX（旧ツイッター）を更新。NHK紅白歌合戦への出場が決まったことを報告した。三山は「第76回NHK紅白歌合戦出場が決まりました」と報告。青いスーツ姿で自身の名前が書かれただるまと、新曲ヒット祈願の大きなしゃもじを手にした写真を添えた。そして「今年も一生懸命に応援をしていただいたファンの皆様に、お仕事関係各位の皆様、本当にありがとうございました。感謝申し上げます」と感謝をつづっ