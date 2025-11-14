歌手郷ひろみ（70）のスタッフによる公式X（旧ツイッター）が14日更新され、「第76回NHK紅白歌合戦」の出場を報告、郷からのメッセージが公開された。郷ひろみスタッフ公式は「『第76回NHK紅白歌合戦』の出演にあたり、郷ひろみらのコメントが届きました」と記し、「70歳を迎えた節目に出場できることに心から感謝しています。GO GO GO！！と熱いエネルギーを日本全国、また世界中で紅白を楽しみに見てくださる方々に、最高のパフ