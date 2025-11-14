第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で３年ぶりの総合優勝を目指す駒大が、出場記念グッズとして「オリジナルブレスレット」を販売することを１４日に同部のＳＮＳなどで発表した。駒大カラーの藤色ブレスレットで価格は税込み５５００円。完全受注生産で、年内の配送確約には１２月８日までの注文が必要という。「１月２、３日の沿道での応援の際にご活用いただければ幸いです」とした。関東学生陸上競技連盟は今大会か