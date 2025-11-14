◆ドラディション「ＤＲＡＧＯＮＥＸＰＯ１９９５〜無我〜」（１４日、後楽園ホール）プロレス界の“レジェンド藤波辰爾が主宰する「ドラディション」は１４日、東京・後楽園ホールで「ＤＲＡＧＯＮＥＸＰＯ１９９５〜無我〜」を開催した。全試合シングルマッチの大会。第４試合で“平成維震軍”越中詩郎が「ストロングスタイルプロレス」レジェンド王者の黒潮ＴＯＫＹＯジャパンと一騎打ち。黒潮が掟破りのヒップア