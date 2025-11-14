サッカーJ1アルビレックス新潟は11月14日、中野幸夫社長の退任を発表しました。後任には元ゴールキーパーで現在は取締役営業本部長を務める野澤洋輔氏が就任します。J2降格が決まったアルビ野澤氏は「アルビはJ1にいるべき」と述べ、立て直しを誓いました。今シーズン成績が低迷しJ2降格が決まったアルビレックス新潟。監督の退任に続き、11月14日、中野幸夫社長の退任と野澤洋輔取締役営業本部長の