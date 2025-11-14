県内では、きょう富山市下タ林や砺波市庄川町青島などでクマの痕跡が確認されました。また、今月4日に富山市金山新で見つかったおよそ20センチの足跡について、市はクマのものと発表しました。現場は、萩浦橋からおよそ600メートル離れた神通川沿いの地域です。今月7日には、富山市草島でも足跡が見つかっていて、先月より海に近い地域でもクマが出没しています。警戒が必要です。