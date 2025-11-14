中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京11月14日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は14日の記者会見で、米国がトランプ大統領の2期目で初となる台湾向け武器売却を承認したとの報道に関し、「中国は強烈な不満と断固たる反対を表明する」とし、次のように述べた。米国による中国台湾地区への武器売却は「一つの中国」原則と中米間の三つの共同コミュニケ、特に「8.17コミュニケ」（1982年8月17日調印）の規