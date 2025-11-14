歌手の氷川きよし（48）が14日、自身のインスタグラムを更新。13日に放送された読売テレビ・日本テレビ系の恒例音楽特番『ベストヒット歌謡祭2025』に出演した際の、共演者との“豪華”ショットを公開した。【写真】「2大スターの共演」香取慎吾と黒スーツでキメた2ショットを披露した氷川きよし氷川は「ベストヒット歌謡祭で香取慎吾さんと『勝手にしやがれ』を歌わせていただきました 幸甚の至りでした!!楽しかった！」と報