HEAVEN Japanが、11月13日（木）～19日（水）に東急百貨店さっぽろ店でポップアップショップを開催♡女性の約8割が間違ったサイズのブラを着けている現状を踏まえ、プロのアドバイスを受けながら「元祖脇肉キャッチャー」や「どんとこいブラ」など人気下着を体験できます。自分にぴったり合う下着で、心も体も快適な時間を手に入れましょう♪ 人気ブラを試せるフィッティング体験 今回のポップアップショップ