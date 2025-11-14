拉致問題担当相を兼務する木原官房長官は14日、北朝鮮に拉致された可能性を否定できない「特定失踪者」の家族らと面会しました。家族らは、高市首相の拉致問題解決には「手段を選ばない」という発言をうけ、「新たな取り組みを期待している」などとする問題解決を求める要請書を手渡しました。木原長官は15日、就任後初めて新潟県を訪問し、横田めぐみさんが拉致された現場を視察するほか、拉致問題の解決を訴える集会に出席する予