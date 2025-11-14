3年前、埼玉県朝霞市の内装会社で、この会社の男性社長に暴行した上、建物に火をつけ、殺害したなどの罪に問われている男の初公判が開かれ、男は殺人と放火の罪について起訴内容を否認しました。起訴状によりますと、内装業の菊地渉被告（40）は仲間の男と共謀し、2022年5月、朝霞市にある内装会社で、この会社の社長の長葭良さん（当時43）をバールで複数回殴るなどした上、会社の建物に放火し、長葭さんを殺害したなどの罪に問わ