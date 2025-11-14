県内ではクマの出没が相次いでいます。そんな中、富山市にあるキャンプ場では、クマの接近を防ぐため、爆竹などを使った対策が行われています。富山市南部のキャンプ場です。敷地内でクマの目撃や痕跡が確認されたことは一度もないということですが、最近は週末の悪天候もあり、利用客は去年より少ない状況です。爆竹「バン、バン」クマの接近を防ぐため、利用客で混み合う前などに爆竹を鳴らしています。通常、ごみはゴミステ