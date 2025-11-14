日本郵便の不適切点呼問題を受けて、親会社の日本郵政は1年間の業績見通しを下方修正し、最終利益について従来の見通しの3800億円から3200億円に下方修正しました。日本郵政根岸一行 社長「業績予想を下方修正したことはもう、忸怩たる思い、これにつきます」日本郵政は、来年3月までの1年間のグループの業績予想について、今年5月の時点では3800億円を見込んでいましたが、今回、3200億円に下方修正しました。郵便・物流事