女優芳根京子（28）が14日、都内で、映画「君の顔では泣けない」（坂下雄一郎監督）公開記念舞台あいさつに、King＆Prince〓橋海人（26）らと出席した。同作は、21年に出版され話題となった君嶋彼方氏の同名デビュー小説が原作。お互いの心と体が入れ替わったまま15年を過ごす男女のひた向きさと切なさを描く。舞台あいさつ締めの言葉では〓橋への感謝を述べた。「この場をお借りして〓橋君、本当にありがとうございました」と切り