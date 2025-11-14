自衛隊基地建設が進む種子島沖の馬毛島です。工事関係者の数がピークに達し、初めて6,000人を超えたことが分かりました。 西之表市の馬毛島では、自衛隊基地の整備と、アメリカ軍空母艦載機の陸上離着陸訓練＝FCLPの移転が計画されています。 現在、2030年3月の基地完成に向けて工事が急ピッチで進められています。 防衛省が鹿児島県に提供した情報によりますと、工事関係者の数は去年12月に初めて5,000人を超え、先月・1