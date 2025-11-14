続いて、現在、2連勝中のフラーゴラッド鹿児島です。15日から2日間、本拠地・日置市で年内最後のホーム戦に臨みます。 Vリーグ連覇を目指すフラーゴラッド鹿児島。今シーズンは4試合が終わり3勝1敗、西地区で首位に立っています。 （記者）「試合会場での練習に臨むフラーゴラッド。年内最後のホーム戦を前に、力強い声が響いてきます」 そんなチームに今週、SVリーグの