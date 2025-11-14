自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。第24話私が裏切った？【編集部コメント】ズバズバと気持ちいいくらいに言い放ってくれる幼馴染さん。多くの読者が思っていたことを代弁してくれているようですね。自分の気持ちがすべてで