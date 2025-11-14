俳優の北川景子が、11月14日（金）に自身のInstagramを更新。自身が所属するスターダストプロモーションの後輩である佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人から成る5人組ダンスボーカルグループM!LKの紅白初出場を祝福した。【写真】北川景子からM!LKへの祝福メッセージ■後輩思いな姿がステキ第76回NHK紅白歌合戦・出場歌手発表会見が同日、NHKにて行われ、紅組、白組、特別企画合わせて39組の出場が決定。初出