働き方改革の一環としてオフィスカジュアルを導入している福岡県警は13日、県警本部（福岡市博多区）で、着こなし術を学ぶ職員向け講座を開いた。「3色以内」「無地」など服装選びのポイントを、講師役の紳士服店「フタタ・ザ・フラッグ」社員が解説。その後、7人の警察官がモデルとしてランウエーに登場した。7人は同僚ら約400人を前に、オレンジ色のブラウスやデニム風素材のジャケット姿を披露。気持ちよくランウエーを歩