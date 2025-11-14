伊東市長選の投開票まで1か月。 【写真を見る】候補者が多く再選挙を懸念する声も… 伊東市長選の投開票まで1か月＝静岡・伊東市 これまでに5人が出馬会見を開き、田久保前市長も立候補の意向を固めるなか、候補者の多さから再選挙を懸念する声も出ています。 再選挙になった場合、市政の停滞がさらに長期化する恐れがあります。 ＜青島悠記者＞ 「田久保前市長の失職に伴って行われる伊東市長選挙まで、きょうで残り1か月と