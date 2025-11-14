14日の日中は、過ごしやすい陽気でした。 気温の変化を見てみますと、長崎市では5日ぶりに最高気温が20℃を超えました。 15日以降の予想気温、17日月曜までは最高気温が20℃前後となっているんですが、来週18日と19日は、グッと下がりそうですね。 日中も気温が上がらない見込みで、冬本番の寒さとなる見込みです。 そして寒くなると、温かい料理が食べたくなるという人も多いのではないでしょうか。 長崎市役所前