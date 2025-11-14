◇大相撲九州場所6日目○義ノ富士（寄り切り）美ノ海●（2025年11月14日福岡国際センター）義ノ富士は良い相撲を取ったね。美ノ海戦は突き放してから右を差し、四つに組んで相手の動きを止めた。回り込みながら上手を取ると、振り回すような形で寄り切った。まだ大銀杏を結えない入幕3場所目の若手だが、取り口はしっかりしている。何より右四つの自分の形を持っているところが良い。体も出来上がっているし、伊勢ケ浜部