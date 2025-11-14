◇大相撲九州場所6日目（2025年11月14日福岡国際センター）平幕・義ノ富士（24＝伊勢ケ浜部屋）は同・美ノ海（32＝木瀬部屋）を寄り切りで下した。義ノ富士が雪辱を果たした。先場所で敗れた日大の先輩・美ノ海との対戦。立ち合いから突っ張って攻め込み、右を差して最後は力強く寄り切った。「右を差せて良かった。張って差して流れがこっちに向いたと思う。しっかり相手を見た」と振り返った。幕内3場所目。玉鷲には敗