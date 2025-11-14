財務省は、マイカー通勤手当の非課税額について、1か月あたり最大で7100円引き上げると発表しました。所得税の負担が軽減されることになります。車通勤をしている人が勤務先から受け取るマイカー通勤の手当は、一定額以内なら税金はかかりません。この非課税額について財務省は、▼通勤距離が片道10キロメートルから15キロメートルでは200円引き上げて1か月あたり7300円に、▼片道55キロメートル以上では7100円引き上げて3万8700円