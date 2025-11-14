連立離脱の公明党の斉藤鉄夫代表。この1か月余りの高市総理を縦横無尽に熱く語ります。公明党内では「よかったが大半」で、これまでの「裏金議員」のいる、自民党との選挙協力がいかに大変だったかと。そして、台湾有事の「存立危機事態」の高市総理答弁には「これまでの政府見解と大きく異なる」とバッサリ。【写真を見る】【公明党・斉藤鉄夫代表】「大衆とともに語り、大衆とともに戦い、大衆の中に死んでいく」 連立離脱から1