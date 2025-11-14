【ワシントン＝向井ゆう子、台北＝竹内誠一郎】米政府は１３日、Ｆ１６戦闘機やＣ１３０輸送機の修理部品など３億３０００万ドル（約５１０億円）相当の台湾への武器売却を承認したと発表した。１月の第２次トランプ政権発足後、台湾に対する武器売却は今回が初めてとなる。米政府は声明で、今回の売却が「現在および将来の脅威への対応能力を向上させる」と強調した。米国による台湾への防衛目的の武器売却は、米国内法「台