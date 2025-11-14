取材に応じる横浜ＤｅＮＡの深沢＝１４日、横須賀市夏島町の球団施設「ＤＯＣＫ」横浜ＤｅＮＡの深沢鳳介投手（２２）が右肘の手術を経て育成から支配下に復帰した。リハビリ期間中は同じ手術を受けたエース東らの活躍を目に焼き付け、「自分もこういう風に」と励みにしてきた。来季は再び入団時の背番号４３を付け、１軍での登板を目指す。昨年３月に右肘内側側副靱帯（じんたい）の再建手術（通称トミー・ジョン手術）を受け