東京都水道局が2025年11月14日、東京都江東区の集合住宅でも水道メーター計9個が盗まれたと発表した。被害総額は計3万9690円。同局は12日にも、墨田区で計54個が盗難されたと報告していた。報道で不安を感じた住民が確認→盗難発覚14日の発表によると、水道メーターの報道を見た住民が心配になり、自身が住む集合住宅の空き家の水道メーターを確認すると、3個がなくなっていることが分かり、通報。水道局が関係者への確認および現