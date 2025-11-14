不祥事が相次ぐ鹿児島県警です。 不祥事が次々と明らかになる中、県警は去年策定した再発防止策を見直し、きょう14日、公表しました。 こうした中、県警は14日、新たな懲戒処分を発表しました。 14日、新たな再発防止策を発表した県警。報道機関がカメラを入れた記者会見を求めましたが、県警は「今回の発表内容は記者への説明だけにするのが相当」として、会見は開きませんでした。 県警では去年、盗撮やわいせつ、捜査情報