世界各国のローリングストーン誌がジャンルやルーツの垣根を超えて25組の新進気鋭アーティストを紹介する「Future 25」日本代表にも選出されたオルタナティブバンドCVLTEの3rd アルバム『PHOBIA SYNDROME』が1月21日にCDリリースされることが決定。CDのリリース発表に合わせて、アルバムのトラックリストも公開された。さらに、アルバムに収録される新曲「I hear a sound.」は11/19に先行配信リリースが発表された。3rdアルバム『P