ドル円一時１５４．７６レベル、ユーロドルは１．１６１３レベル＝ロンドン為替 ロンドン午前は、ややドル買いの動きが入っている。ドル円は154.76レベルに高値を更新。ユーロドルは1.1613レベルに安値を更新。小幅ではあるがドル高水準を伸ばしている。一時1.3200レベルまで上昇したポンドドルも、1.3145付近へと再び軟化している。 USD/JPY154.72EUR/USD1.1613GBP/USD1.3145