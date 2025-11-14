欧州株総じて軟調、英ＦＴ指数は１．３４％安 東京時間19:54現在 英ＦＴＳＥ100 9675.14（-132.54-1.34%） 独ＤＡＸ23795.18（-246.44-1.01%） 仏ＣＡＣ40 8165.40（-67.09-0.81%） スイスＳＭＩ 12659.79（-81.12-0.63%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:54現在 ダウ平均先物DEC 25月限47468.00（-79.00-0.17%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6744.7