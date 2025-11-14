侍ジャパンの巨人・岸田行倫捕手が１４日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に向けて東京ドームで調整した。２６年ＷＢＣのメンバー入りへ貴重なアピール機会になる。今回の代表には捕手が４選手が選ばれているが、本戦では捕手３人体制となることが濃厚。激化するサバイバルへ「自分のできることをしっかりやっていきたい」と力を込めた。ピッチクロックやピッチコムでの