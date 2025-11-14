◇女子ゴルフツアー伊藤園レディース第1日（2025年11月14日千葉県グレートアイランド倶楽部＝6769ヤード、パー72）メルセデスランク1位の佐久間朱莉（22＝大東建託）は3バーディー、ボギーなしの69で回り、首位と4打差の28位につけた。スタートダッシュとはならず佐久間は「チャンスをたくさんつくれたけど（パットが）なかなか決まってくれなかった。フラストレーションがたまった1日だった」と残念そうに振り返った