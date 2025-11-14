NMB48は14日、公式ブログを更新。19日の劇場公演を延期すると発表した。複数のメンバ―に体調不良の症状が出ているため。同ブログで「11月19日(水)に開催を予定しておりました【 #ここにだって天使はいる公演 初日】の開催を2026年1月15日(木)に延期とさせていただきます」と報告。「複数のメンバーに体調不良の症状が出ており、現時点で万全な状態での公演開催が困難であると判断し、やむを得ず開催を延期とさせていただき