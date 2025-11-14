大分市保健所 大分市の飲食店で食事をした客5人が腹痛などの症状を訴え、市が調査した結果、カンピロバクターによる食中毒だと断定しました。 市は店に対し、2日間の営業停止命令を出しました。 食中毒が発生したのは、大分市三ケ田町の飲食店「酉玄」（とりげん）です。 市によりますと、11月4日に店を訪れ、鶏刺しや鶏のたたきなどを食べた2グループの客5人（20代が4人と40代が1人）に腹痛や下痢、発熱など