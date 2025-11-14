富山銀行は、ホテルの運営などを手がける東京の企業と資本業務提携を結びました。この企業が、富山銀行の筆頭株主となる見通しで、新たなホテル開業など地域活性化に向けて提携していく考えです。資本業務提携を結んだのは、高岡市に本店を置く富山銀行と、国内外でホテルやレストランの運営などを手がける東京のプラン・ドゥ・シーです。プラン・ドゥ・シーは、富山銀行の発行済み株式を5パーセント取得する予