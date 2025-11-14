精密機械製造会社「大川原化工機」（横浜市）を巡る冤罪（えんざい）事件を受け、最高検は１４日、捜査や公判などを担う全国の検事ら約２７００人に対し、事件の問題点と再発防止策を周知する説明会を行ったと明らかにした。最高検は８月に公表した検証報告書で、有罪立証に不利な「消極証拠」について検事の実態把握が不十分だったことや、身柄拘束した被告の病気を知りながら保釈に反対し続ける不適切な対応を取ったことなど