囲碁の第73期王座戦5番勝負の第3局は14日、大阪市で打たれ、挑戦者の一力遼四冠（28）＝棋聖・名人・天元・本因坊＝が308手で井山裕太王座（36）＝碁聖との二冠＝に白番中押し勝ちし、対戦成績を2勝1敗として王座初獲得にあと1勝と迫った。第4局は21日に神戸市で行われる。