「国際親善試合、日本代表−ガーナ代表」（１４日、豊田スタジアム）ＦＩＦＡランク１９位の日本代表は同７３位のガーナ代表と対戦。前半１６分に南野拓実が先制ゴールを決めた。相手のボールを奪ってのカウンターからの展開。佐野海舟からのパスに抜け出し、絶好機を迎えると、冷静にゴールに流し込んだ。南野はこれで日本代表通算２６得点目。木村和司と並び歴代８位タイとなった。