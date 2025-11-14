ゲオは2025年11月13日に、15日以降の「Nintendo Switch 2」の販売について発表しました。先月同様、「Nintendo Switch 2 購入権」クーポンの配布対象者にのみ販売します。11月中の購入が対象クーポン配布の対象者は、以下の2つの条件をすべて満たしている人です。（1）2025年11月3日までに、ゲオアプリへの初回ログイン、およびログインしたGEO IDとPontaカードの連携が完了している（2）2025年11月3までに、（1）でアプリログイン