ファッションセンターしまむらでは2025年11月15日から、「超サプライズセール」を開催します。これは爆買い不可避...セール期間中は、ここだけのお得なイベントが盛りだくさん。アウター、インナー、寝具・インテリアまで、幅広いジャンルのお得な「ハッピーバッグ」を数量限定で販売。前日の14日からはタイムセールを実施。タイムセール限定の"超サプライズ特価商品"が登場します。・11月14日（金）18時〜・11月15日（土）10時〜