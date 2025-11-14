横田めぐみさんが北朝鮮に拉致されてから11月15日で48年になります。母校の小学校で帰国を願う集会が開かれ、母・早紀江さんがメッセージを寄せました。横田めぐみさんは拉致される1年前、新潟小学校に転校してきました。母校の新潟小学校。14日朝、全校児童が集まり帰国を願う集会が開かれました。集会に参加したのはめぐみさんの同級生・池田正樹さんです。〈めぐみさんの同級生池田正樹さん〉「この写真は新潟小学校の6