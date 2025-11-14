14日午後、秋田市八橋大沼町の市道でクマ1頭が目撃されました。近くに八橋小学校があり警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと14日午後3時ごろ、秋田市八橋大沼町の市道にクマ1頭がいるのを、八橋小学校の学校関係者が学校敷地内から目撃しました。クマの体長は約70センチだったということです。付近の民家までは約5メートル、八橋小学校までは約100メートルです。警察は関係機関に連絡する